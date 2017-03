In China geven ze niet op: "Met Lukaku valt te praten, het probleem is Everton"

"Met Lukaku valt te praten, maar het probleem is Everton" - Fabio Cannavaro Deel deze quote:

“Met Lukaku valt te praten, maar het probleem is Everton”, zegt Tianjin Quanjian-trainer Fabio Cannavaro in Het Nieuwsblad. “Dat wil hem niet zomaar laten gaan. Het feit dat Lukaku jonger is (23, nvdr.) is het probleem niet.”

“Sommige mensen denken dat een speler als hij niet naar hier kan komen. Maar Lukaku kan perfect naar China komen. Kijk naar Oscar. Die is 25 en ruilde Chelsea voor Shanghai SIPG.”

Hoog niveau

“Waarom? Omdat voetbal voetbal is in de hele wereld. Elke speler wil bij een club spelen die wint. In China wordt Guangzhou elk jaar kampioen. Dat is best een hoog niveau.”