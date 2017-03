Jordan Lukaku kon opnieuw overtuigen in de Romeinse derby

Lazio speelde gisteren een belangrijke match tegen stadsgenoot AS Roma. Jordan Lukaku mocht starten op de linkerflank van de thuisploeg, en daar kon het kleine broertje van Romelu alle toeschouwers overtuigen.

Je kunt je nauwelijks inbeelden hoe belangrijk de derby tussen Lazio Roma en aartsrivaal AS Roma is. Zelfs in de Coppa Italia is winst in deze match essentieel voor de supporters. Jordan Lukaku kreeg al wat kritiek te verduren en had het niet altijd makkelijk bij Lazio, maar begint zich nu toch echt te tonen.

Zoals vanouds

Tegen AS Roma vulde Jordan zijn rol perfect in. Hij leek daarvoor bijna verlamd als de aandacht op hem kwam (zoals hij veel terughoudender speelde bij de nationale ploeg, in tegenstelling tot zijn aanvallende lef bij Oostende). Maar woensdag speelde hij opnieuw vrij, met offensieve impulsen en een knappe estafette met de uitstekende ex-Genkenaar Milinkovic-Savic.

Hij zorgde regelmatig voor gevaar vanop de flank, ook al wisten de spitsen het niet altijd af te maken. Ook verdedigend speelde hij op een verantwoorde manier. Een serieus contrast met de speler die wel verdwaald leek bij zijn aankomst in Lazio.

@OfficialSSLazio @J_Lukaku94 stavi ovunque grande partita uno dei migliori!! — Davide Simone (@Davide_Simone1) 1 mars 2017

Super from Simone Inzaghi. So many stunning individual performances tonight and so well organised. Personal favourite @J_Lukaku94 — Ben (@Lazio_UK) 1 mars 2017

Zijn prestatie ging niet onopgemerkt in Italië. Met een 2-0 overwinning tegen de aartsrivaal heeft Lazio nu een heel goeie kans op kwalificatie voor de finale. Ook zijn statistieken spreken in zijn voordeel: vier succesvolle voorzetten en drie mooie kansen gecreëerd door de jonge Belg.

Lukaku uomo più avanzato in #LazioRoma



Tiri 1

Cross 4

Occasioni create 3

Duelli vinti 4

Contrasti 4

Palloni recuperati 2@J_Lukaku94 👌🏿 pic.twitter.com/QQ5NwZyxOG — Lazio Page (@laziopage) 1 mars 2017

Met deze wederopstanding in zo’n belangrijke match klop Jordan Lukaku wellicht terug op de deur van de Rode Duivels. Het komt alleszins op een uitstekend moment, enkele weken voor de selectie van Roberto Martinez. En in zijn systeem met drie verdedigers en twee motors op de flanken zou de ex-speler van Oostende goed inpassen. Martinez was voorheen bezorgd over de prestaties van Lukaku, maar wie weet krijgt hij nu zijn kans.