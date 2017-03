Ex-doelman Roeselare geeft voordeel aan... Antwerp

door Redactie



Jürgen Sierens denkt dat Antwerp favoriet is voor de finale van 1B

Zondag staan Antwerp en Roeselare voor de eerste keer tegenover elkaar in de finale van 1B. Wie van de twee clubs is de sterkste? Jurgen Sierens, ex-doelman van Roeselare, heeft er zijn mening over.