KVO doet dringende oproep aan Oostendenaars: "Doe eens gek!"

KV Oostende wil van de bekerfinale een grootse dag maken, niet enkel voor de club, maar voor de hele stad. Daarom lanceerden de Kustjongens ook een oproep naar alle handelaars.

"IEDEREEN KVO wordt #IEDEREENHEIZELT! KV Oostende staat aan de vooravond van het belangrijkste moment uit de clubgeschiedenis. Op 18 maart spelen we onze eerste CUP FINAL in het Koning Boudewijnstadion tegen SV Zulte Waregem. Daarom willen we heel Oostende mee naar Brussel. Help ons aan een volle Heizel en hang onze affiches uit. Maar er is méér!", klinkt het in een persbericht.

"Samen met de stad Oostende doet KVO een oproep om alle handelszaken in de stad te versieren in onze kleuren of rond het thema van de bekerfinale. Vanaf deze krokusvakantie tot en met zaterdag 18 maart. Hang sjaals, ballonnen, vlaggen, enz… in uw etalages of uw zaak. Doe eens gek en steun KV Oostende op een historisch moment!"