Goudhaantje Dimata vertelt waarom hij deze zomer naar Oostende en niet naar Club Brugge trok

door Redactie



Landry Dimata ruilde afgelopen zomer Standard in voor KV Oostende. De Belgische belofteninternational kreeg bij de Rouches onvoldoende een kans en dus stonden de clubs in de rij om hem over te nemen.

Op jonge leeftijd klopten al Wolfsburg, Monaco en enkele Engelse clubs aan. Deze zomer toonde ook Club Brugge interesse. Toch koos Dimata bewust voor KV Oostende.

"Ik heb tegen mezelf gezegd: rustig aan! Als dit goed verloopt, zal ik zeker nog een stap vooruit kunnen zetten. Ik wilde eerst mezelf bewijzen in België. Ik had snel door dat Oostende me echt wilde", vertelt Dimata in Sport/Voetbalmagazine.

Anders dan bij Standard

"Hun boodschap was duidelijk: we hebben vertrouwen in je en als je toont dat dat terecht is, dan krijg je je kans. Dat was wat ik wilde horen, hetgeen ik ook graag bij Standard had gehoord. Hier gaf men aan dat ik ondanks de concurrentie van meer ervaren spelers, op dezelfde hoogte als zij zou gezet worden", besluit Dimata.