Dimata over woelige periode bij Standard: "Ik weet niet of ik nu kwaad moet zijn op Ferrera, op Renard, op Van Buyten of op de voorzitter"

"Iedereen zegt maar wat, dat toont dat de club op drift is" - Landry Dimata

Dimata doelt op het feit dat er strubbelingen waren binnen het bestuur en dat niet iedereen een eerlijke kans zou krijgen bij Standard. “Men vertelde me dat ik niet de juiste makelaar had om er te komen. Ik heb ook gehoord dat Yannick Ferrera geen vertrouwen had in mij, maar na de match tegen Mechelen dit seizoen heb ik met hem gesproken en hij zei me dat die richtlijnen van hogerhand kwamen.”

“Ik heb ook de verklaringen gehoord van Olivier Renard en Daniel Van Buyten, die de fout bij de technische staf leggen. Kortom: iedereen zegt maar wat, dat toont dat de club op drift is. Uiteindelijk weet ik niet of ik nu kwaad moet zijn op Yannick, op Renard, op Van Buyten of op de voorzitter.”