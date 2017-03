Overvol programma AA Gent eist zijn tol: "Niet honderd procent fit"

"Zulke jongens moet je geen hele wedstrijd laten spelen" - Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

“Mijn spelers hebben veel moeten geven tijdens de confrontaties met Tottenham Hotspur. Saief en Esiti waren niet honderd procent fit, al zeker niet meer na een uur spelen. Dan moet je zulke jongens ook geen hele wedstrijd laten spelen. Gelukkig maakten we tegen Moeskroen vroeg het verschil, waardoor ik enkele jongens rust kon gunnen.”

Met Dejaegere, Neto, Milicevic én Asare liggen er vier Gentse sleutelpionnen in de lappenmand. “Dat is niet niets”, aldus Vanhaezebrouck. "Maar we hebben een brede kern. Nu is het aan de andere spelers en de jonge gasten om zich te tonen. Ze krijgen de kans om de draad op te pikken.”