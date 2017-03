Martinez over zijn "gigantisch" vertrouwen in Rode Duivel: "Hij vergeet dat niet, hij is geobsedeerd"

door Redactie



Roberto Martinez heeft een ongelooflijk vertrouwen in Romelu Lukaku

Foto: © photonews

Er hoeft geen twijfel meer over te zijn wie de eerste spits van de Rode Duivels is. Romelu Lukaku moest een hele poos zijn frustratie verbijten dat hij altijd in de weegschaal lag met anderen, maar onder Roberto Martinez zal hij niet snel uit de ploeg verdwijnen.