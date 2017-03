Zo reageert Martinez op de vraag over Nainggolan: "Ik moet onder de indruk zijn voor ik iemand selecteer"

door Redactie



Radja Nainggolan was nergens te bespeuren tijdens de interlands van België tegen Bosnië en Gibraltar. Wat er voorafgaand gebeurd was, weet u intussen wel al. Maar de bondscoach moet nu wel een keuze maken.

Voor de wedstrijd tegen Griekenland heeft Martinez weer een enorme luxe, maar kan hij een in vorm zijnde Nainggolan thuislaten als hij Axel Witsel, die al maanden niet speelde, wel zou oproepen? "In die twee matchen tegen Bosnië en Gibraltar maakten we tien doelpunten en stonden we er geen enkel toe. Dan ga je door met dezelfde spelers, dat is normaal", zegt Martinez in Humo.

Nainggolan heeft de laatste tijd een supervorm te pakken. "Maar de deur blijft open voor iedereen, ook voor Radja. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn beslissingen baseer op wat ik zie. Ik moet onder de indruk raken van iemand voor ik hem selecteer. Namen of het verleden spelen geen rol. En voor de wedstrijden tegen Nederland en Estland in november was Radja niet beschikbaar."