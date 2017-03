Anderlecht moet nu toch nog transfersom betalen aan Losada

door Redactie



Hernan Losada (34) speelt al járen niet meer bij RSC Anderlecht, maar nu moeten de Brusselaars wel nog een transfersom voor de Argentijnse spelmaker op tafel leggen. Dat besliste het Hof van Beroep in Brussel.

We gaan even terug in de tijd. In 2011 verkocht Anderlecht Losada aan Beerschot AC. Bij die verkoop had de speler zelf recht op 15 procent van de transfersom die 500.000 euro bedroeg, te betalen in twee schijven.

Anderlecht beweerde dat het de tweede schijf van 250.000 euro van het intussen failliete Beerschot AC nooit had ontvangen. Daarom wilde paars-wit de contractueel vastgelegde geldsom van 37.500 euro niet aan Losada betalen.

30.000 euro

Uiteindelijk bleek dat Anderlecht wel 200.000 euro had ontvangen, waardoor Losada recht had op een bedrag van 30.000 euro. Dat bedrag, plus de gerechtskosten, werden inmiddels overgeschreven op de bankrekening van Losada, zo weet Het Nieuwsblad. Tegenwoordig is de aanvallende middenvelder actief bij Beerschot-Wilrijk.