Thomas Meunier krijgt opmerkelijke aanbieding uit onverwachte hoek

Thomas Meunier speelt sinds afgelopen zomer bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Onze landgenoot paste zich moeiteloos aan aan zijn nieuwe omgeving en dat resulteerde nu zelfs al een in nieuwe aanbieding...

Al moeten we die aanbieding niet onmiddellijk serieus nemen. Woensdagavond won PSG een bekerduel van de Franse tweedeklasser Chamois Niortais FC. Na de wedstrijd vertelde Meunier in een interview dat hij het leuk vond om op het veld van Niort te gaan spelen. “Het is een terugkeer naar de basis. Een gelijkaardige plek als waar het voor mij allemaal begon.”

Iets waar de Franse tweedeklasser via Twitter handig probeerde op in te spelen. “PSG, wanneer loopt het contract van Thomas Meunier af? We kunnen hem namelijk heel wat gelijkaardige wedstrijden aanbieden, als hij dat wil.”

Goed geprobeerd

Meunier was er als de kippen bij om te reageren. “Laat me nog een beetje van Parijs genieten. Het zal nooit beter zijn dan hier. Maar goed geprobeerd”, gevolgd door een knipoog. Bekijk de tweets hieronder: