Waarom Vanden Borre wel eens gelijk kan hebben met zijn uitspraak over de Rode Duivels, als Roberto Martinez wil gaan kijken natuurlijk

Anthony Vanden Borre meent dat hij bij TP Mazembe evengoed kans maakt op de Rode Duivels. Normaal gezien zou dat weggelachen worden, maar na zijn vorige comeback zijn we wat voorzichtiger geworden. En daarbij, hij heeft gelijk als hij zegt dat de Congolese club hoger ingeschat mag worden.

"Als Witsel opgeroepen wordt in China, waarom ik dan niet in Congo? Het niveau is er hoger dan in China. Jullie kennen de club misschien niet goed, maar ik wel", aldus Vanden Borre deze middag. En ja, hij heeft in beide gevallen gelijk. We kennen de club niet goed én ja, het niveau lijkt echt wel hoger dan in China."

Eerst en vooral is er in Afrika een grotere voetbalcultuur dan in China. Het spelletje is er ook al decennia langer ingeburgerd. En TP Mazembe is de absolute top als het over Afrikaanse clubs gaat. De club is eigendom van Moïse Katumbi Chapwe, een steenrijk zakenman die ook een gooi lijkt te gaan doen naar het presidentsschap van Joseph Kabila.

Spelers Mazembe zijn de bestbetaalde van Afrika

Zijn fortuin is immens (één van de rijkste mannen van Afrika) en hij pompt er een deel van in TP Mazembe, waar hij ook een prestigieuze voetbalacadémy heeft opgericht. De club heeft een budget van meer dan 30 miljoen euro en de spelers van Mazembe zijn de bestbetaalde van heel Afrika. In de afgelopen acht jaar won de club drie keer de Afrikaanse Champions League.

Dieumerci Mbokani, Ally Samatta, Bedi Mbenza en Patou Kabangu zijn spelers die nu of ooit in België speelden en afkomstig zijn van TP Mazembe. Standard trok tijdens de winterstop zelfs maar liefst drie van de jeugdige talenten aan op huurbasis.