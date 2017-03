Ongelofelijk: Vechtpartij bij STVV... ploegmaat slaat Boli een neusbreuk

Opmerkelijke taferelen bij STVV. Donderdag kregen twee spelers uit de A-kern het met elkaar aan de stok en ontstond er zelfs een vechtpartij. Fabien Thenkoua sloeg ploegmakker Yohan Boli zowaar het ziekenhuis in.

Hoe het precies zover is kunnen komen, is voorlopig nog niet geweten. Het Nieuwsblad meldt dat de spelers van STVV donderdagmiddag zoals gewoonlijk gingen lunchen in hotel Cicindria in de Diesterstraat.

Aan de geparkeerde auto’s ontstond na de lunch plots een vechtpartij. Fabien Tchenkoua trok op een gegeven moment de deur van zijn wagen open en trakteerde Yohan Boli op een vuistslag.

Onzeker voor wedstrijd tegen Eupen

Boli werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten zou daar een neusbreuk bij de spits zijn vastgesteld. Op die manier is Boli meteen ook onzeker voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Eupen. Vreemd. Heel vreemd.

STVV beraadt zich

Bij STVV wilden ze nog niet reageren op de feiten. We kregen manager Philippe Bormans aan de lijn en die wilde enkel het volgende kwijt: "We zijn momenteel aan het vergaderen en komen snel met een reactie naar buiten." Afwachten dus wat de club zal communiceren...