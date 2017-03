Mannaert is duidelijk: "Dat is niet mogelijk en ook niet de bedoeling bij Club Brugge"

door Redactie



Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert lieten de voorbije jaren een frisse wind door het Jan Breydelstadion waaien. Club Brugge knokte zich na een mindere periode zonder prijzen terug naar de top en dat resulteerde onder meer in bekerwinst en een titel.

Tegenwoordig kloppen (Chinese) investeerders overal in Europa aan om voetbalclubs over te nemen. Bij Club Brugge zal het echter niet snel zo’n vaart lopen. Blauw-zwart heeft absoluut niet de intentie om met een buitenlandse investeerder in zee te gaan.

“Neen, dat is niet mogelijk. Omdat zo’n overname niet is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst van de NV Club Brugge”, aldus Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws. “Naast het feit dat het helemaal niet aan de orde is, is het ook in de toekomst niet de bedoeling om de club in buitenlandse handen te laten vallen.”