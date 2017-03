Vossen kan mee over het PO1-lot van Genk beslissen: "Ik besef goed dat ik aan die club alles te danken heb"

De eindstrijd voor de plaatsen in play-off 1 is volop in gang, zaterdag mag Racing Genk Club Brugge ontvangen. Een enorm belangrijk duel, dat natuurlijk voor Jelle Vossen een speciale betekenis heeft.

Jelle Vossen was jarenlang de publiekslieveling in de Limburg, waar hij ook opgegroeid is. "Ik begrijp dat ze het in Limburg niet leuk vonden, maar het is een van de dingen die nu eenmaal gebeuren in voetbal. Ik heb niks tegen Racing Genk, sterker nog, ik besef goed dat ik aan die club alles te danken heb. Vijftien jaar heb ik er gevoetbald. Dat veeg je niet zomaar uit," zei Vossen in Knack.

Zijn transfer naar Club werd hem niet in dank afgenomen bij zijn ex-club. "Jammer genoeg is de relatie nog altijd verzuurd, al hoop ik dat de band ooit weer kan worden aangehaald. Ik ben de eerste om te zeggen: zand erover, we keren die bladzijde om. Maar die beslissing ligt niet alleen bij mij." Als hij zaterdag scoort en de hoop op PO1 van Genk aan diggelen trapt, zal die relatie ongetwijfeld nog meer verzuren.