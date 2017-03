KRC Genk neemt Plopsa Indoor Hasselt over voor meer dan 600 jonge fans

door Redactie



Woensdag was er een kidsevent van KRC Genk in Plopsa Indoor Hasselt

Foto: © photonews

Plopsa Indoor in Hasselt werd woensdagavond even overgenomen door Racing Genk. Er werd een kidsevent georganiseerd voor de jongste supporters en ook de A-kern was aanwezig.