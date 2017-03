Biebauw waarschuwt Antwerp: "We gaan onze huid duur verkopen"

door Dirk Pieters



Komend weekend staan Royal Antwerp FC en KSV Roeselare een eerste keer tegenover elkaar in de finale van de Proximus League. Roeselare toonde zich de beste in de eerste periode, maar lijkt nu net iets minder in vorm.

“Of het nu Lierse of Antwerp werd: in beide gevallen begonnen we niet als favoriet aan de finalewedstrijden”, zegt Wouter Biebauw in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Ik verlang al naar de dubbele confrontatie, want dit zijn toch wedstrijden waar je het voor doet. Het wordt een ongelofelijke ervaring, zowel voor mezelf als voor de volledige ploeg.”

“Het wordt alles of niets. Antwerp begint als favoriet aan de finales. Laat ons maar de underdog zijn, dan kunnen we alleen maar verrassen. We hebben van niemand schrik en zullen klaar zijn om Antwerp het vuur aan de schenen te leggen. We gaan onze huid duur verkopen.”

Fans Antwerp

Het stadion van Antwerp is alvast helemaal uitverkocht. Het wordt een helse sfeer op De Bosuil. “De fans van Antwerp zijn fantastisch, hé. Het motiveert me om goed te spelen en ik ben niet de enige speler die er zo over denkt. Ik hoop dat de scheidsrechters zich niet laten beïnvloeden en dat alles correct verloopt", besluit Biebauw.