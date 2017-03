Dit weekend start de Amerikaanse MLS opnieuw: Jelle Van Damme krijgt kapiteinsband en wil zijn club naar een kampioenschap leiden

Net zoals in België wordt Jelle Van Damme graag gezien door de Amerikanen bij zijn club LA Galaxy. De Belg krijgt daar nu nog een mooi blijk van vertrouwen, de kapiteinsband.

"Dit betekent heel veel voor mij. Het is een eer. Ik ben trots om iemand als Robbie Keane te mogen opvolgen en aanvoerder van dit team te zijn. Als aanvoerder wil ik op en naast het veld ten dienste staan van mijn ploegmaats. Ik wil iedereen beschermen. LA Galaxy is mijn club", staat er op de officiële clubwebsite. "Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik enorm van deze club houd. Vanaf de eerste minuut voelde ik me welkom. Dit is familie voor mij. Ik denk dat het andersom net zo goed geldt. Voor mezelf zal ik de lat nog hoger leggen: ik wil beter presteren. Ik ben een vechter en wil wedstrijden winnen. De armband zal me alleen maar meer stimuleren. Je krijgt er als speler een boost van, ook al praat ik niet graag over mezelf. Ik ben een ploegspeler."

Dit jaar beter

Zijn ambitie als nieuwbakken kapitein steekt Van Damme niet onder stoelen of banken. "Mijn grootste droom is om met deze club de Amerikaanse titel te pakken. Het is al veel te lang geleden dat Galaxy nog kampioen geworden is. Daar moet verandering in komen."

Dit weekend wordt de Amerikaanse competitie terug op gang getrapt. Zaterdag om 22u onze tijd speelt Jelle Van Damme met LA Galaxy tegen Dallas.