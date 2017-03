ACT as ONE doet met opmerkelijke oproep knappe geste richting promotieconcurrent Roeselare

door Diederik Geypen

door

ACT as ONE vraagt alle fans om applaus tijdens Antwerp-Roeselare

Foto: © photonews

Antwerp en Roeselare staan zondag om 14u30 tegenover elkaar in de heenmatch van de promotiefinale. De Great Old heeft in zekere zin die stek te danken aan zijn rechtstreekse tegenstander.