Tevreden Alex Maes breekt zijn contract op het Kiel open: "Heb hier opnieuw leren voetballen in functie van de ploeg"

Alexander Maes brak vandaag zijn aflopende contract bij KFCO Beerschot-Wilrijk open. De dribbelvaardige flankaanvaller wil met de leider in de hoogste amateurafdeling tot in 1A doorstoten.

De 24-jarige Alexander Maes, eind deze maand wordt hij 25, was zichtbaar tevreden met zijn contractverlenging. "Ja, ik ben content. Zeker omdat ik mijn kansen hier in het begin niet echt hoog had ingeschat. Als je ziet wat er qua spelersmateriaal allemaal rondloopt... Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou spelen, maar ik hoopte er natuurlijk wel op", zei Maes, die voor één seizoen met optie bijtekende, op de kleinschalige persconferentie.

"Ik denk dat zowel Jan (Van den Bergh, die vandaag ook bijtekende, red.) als ik intussen hebben bewezen dat we het waard zijn om voor een club als Beerschot-Wilrijk te spelen", klonk Maes trots. "Ik had wel een korte aanpassingsperiode nodig. Bij Cappellen stond ik alleen vooraan en was het vaak gewoon wachten op een bal. Hier heb ik opnieuw leren voetballen in functie van de ploeg."

Laat ons die derby tegen Antwerp maar in 1A afwerken.

Waar droomt Alex Maes nog van? "Eerste klasse is nog altijd m'n doel. Hopelijk met Beerschot-Wilrijk, natuurlijk. Al zal het niveau in 1B ook al een stuk hoger ligger dan in eerste amateur. En Antwerp? Zelfs als Limburger voel ik dat iedereen naar die derby snakt. Maar ik gun Antwerp dit jaar de promotie. Laat ons die derby maar in 1A afwerken (lacht)."