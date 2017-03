Samatta over de keuze van Vanden Borre voor zijn ex-ploeg: "Vreemd"

Ally Samatta, spits van Racing Genk, kwam vorige zomer van TP Mazembe naar België afgezakt. Nu maakt Anthony Vanden Borre de omgekeerde beweging. "Vreemd", vindt de aanvaller.

De keuze van Vanden Borre is een persoonlijke, maar doet toch wenkbrauwen fronsen. “Jonge Afrikaanse voetballers dromen van een toekomst in Europa. Nu maakt iemand de omgekeerde beweging, vreemd”, vindt Mbwana Ally Samatta in Het Nieuwsblad.

Maar Vanden Borre komt niet eender waar terecht. "De eigenaar, Moïse Katumbi, zorgt ervoor dat de spelers niks tekortkomen. Ze worden ook keurig op tijd betaald. Het is de top in Congo. Ze doet altijd mee voor de prijzen. In het slechtste geval eindigen ze tweede."