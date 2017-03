Amper 28 jaar oud, maar deze wereldkampioen zet nu al punt achter zijn carriÃ¨re

Amper 28 jaar oud, maar deze wereldkampioen zet nu al punt achter zijn carrière

Hij maakte furore bij de Duitse topclub Borussia Dortmund en won met Duitsland zelfs het WK 2014 in Brazilië. Toch houdt Kevin Grosskreutz het reeds op zijn 28ste voor bekeken als profvoetballer.

Grosskreutz was in de nacht van maandag op vrijdag betrokken bij een vechtpartij. Hij werd zelfs overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een 16-jarige jongeman werd naar het ziekenhuis overgebracht. In totaal arresteerde de politie vier personen.

Dronken en met minderjarige spelers

Volgens zijn club Stuttgart was Grosskreutz op het moment van de feiten in dronken toestand. Bovendien had de ervaren Duitser ook drie andere spelers, allen jonger dan 17, meegenomen op zijn uitje.

Stuttgart voelde zich genoodzaakt om stappen te ondernemen en ontbond daarop het contract van Grosskreutz. Op een persconferentie was Grosskreutz tot tranen toe bewogen en bood hij zijn excuses aan. De speler kondigde ook aan dat hij kapt met profvoetbal, omdat hij er niets meer mee wil te maken hebben.

Grosskreutz speelde doorheen zijn carrière voor Borussia Dortmund, Rot Weiss Ahlen en Galatasaray. Sinds 2016 was hij aan de slag bij de Duitse tweedeklasser VfB Stuttgart. Grosskreutz speelde ook zes interlands voor Duitsland, waarmee hij in 2015 wereldkampioen werd.