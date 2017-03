"Het zou me niet verbazen als er Ã©Ã©n of twee Rode Duivels in de nabije toekomst naar China komen"

"Het zou me niet verbazen als er één of twee Rode Duivels in de nabije toekomst naar China komen"

door Redactie



Axel Witsel start dit weekend op het veld aan zijn Chinees avontuur. Gisteren gaf hij een persconferentie en daarin gaf hij aan dat hij verwacht dat er nog Rode Duivels de overstap zullen maken.

Witsel lijkt zich zijn keuze nog niet beklaagd te hebben. "Ik heb voor drie jaar getekend en ik ga ervan uit dat ik mijn contract uitdoe. Dit seizoen is een overgangsjaar, maar deze zomer komt er minstens een sterke spits bij en ook volgend seizoen komen er nieuwe spelers. De bedoeling is vanaf volgend seizoen voor de prijzen mee te doen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

En straks krijgt hij er misschien nog collega's bij. "Het zou goed zijn als er nog een Belg naar China komt. Het zou me niet verbazen als een of twee Rode Duivels in de nabije toekomst tekenen. En ik kan me voorstellen dat ze me om raad komen vragen. Ik zal hen zeggen dat ze moeten kijken waar ze in China zullen ­wonen. Een stad die niet top is, moet je vermijden. Maar in heel wat steden kan je wel een normaal leven leiden."