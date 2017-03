Club Brugge raakt onder stoom, maar niet iedereen is tevreden: "Ik had het daar nog over met Philippe Clement"

door Redactie



Club Brugge raakt stilaan op dreef richting de play-offs. Michel Preud'homme werkt toe naar een type-elftal en dat betekent ook dat er jongens naast de ploeg vallen.

Claudemir speelde in het begin van het seizoen vaak, maar de jongste tijd zit de Braziliaan - die niet gespaard bleef van blessureleed - steeds meer op de bank. In de Krant van West-Vlaanderen lucht hij zijn hart. "Ik geef nog altijd elke dag het beste van mezelf op training. Vroeg of laat zal de trainer je nodig hebben en dan moet je ervoor zorgen dat je klaar bent."

"Ik had het daar zondag nog over met Philippe Clement. Hij heeft me ook op het hart gedrukt dat ik hard moet blijven werken op training en gefocust moet blijven. Zeker in deze fase van de competitie heb je altijd wel schorsingen en blessures en dan is het aan mij om die kans te grijpen", besluit de middenvelder.