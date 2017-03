Ervaringsdeskundige Nuytinck vergelijkt voor ons de Belgische met de Nederlandse competitie: "Het niveau in BelgiÃ« is enorm gestegen"

Ervaringsdeskundige Nuytinck vergelijkt voor ons de Belgische met de Nederlandse competitie: "Het niveau in België is enorm gestegen"

De Belgische competitie is nog nooit zo spannend geweest. Tot voor kort maakte meer dan de helft van de ploegen nog kansen op play-off 1 en was het ook onderaan vechten tussen een ploeg of vier-vijf. Maar is dat nu een nivellering of een stijging van het niveau.

Voor Nuytinck is het duidelijk. "Kijk, als je ziet dat Genk, Gent en Standard buiten de top zes zitten op dit moment, dan vind ik dat het niveau van de competitie in zijn geheel enorm gestegen is. Het is enorm omhoog gegaan", aldus de man die aan zijn vijfde seizoen in België bezig is. "En dat zie je nu ook in Europa."

Als hij dan moet vergelijken met zijn thuisland Nederland. "Er zit heel veel kwaliteit in België. In Nederland heb je de top drie (Ajax, PSV en Feyenoord) en daarna is er een enorm gat. In België kan een wedstrijd met de voorlaatste zelfs heel moeilijk zijn, in Nederland heb je dat minder. Het niveauverschil is groter."