De pronostiek van... Hans Vanaken: "Beter doen dan 3 op 8 van vorig seizoen? Niet gemakkelijk"

“Mij maakt het eigenlijk niet zo veel uit welke ploegen er nog bij de eerste zes eindigen. Dat we Genk definitief kunnen uittellen? Dat klopt, maar ik denk dat het voor hen sowieso al moeilijk zal worden. Zelfs als ze van ons zouden winnen.”

In december 2015 speelde Vanaken al een eerste keer mee met onze prono. Hij herinnert het zich nog als we het oprakelen. “Ik heb al eens meegespeeld, hé. Had ik toen 3 op 8? Oei, dat is niet zo goed, hé. Ik ben niet echt geweldig als het op pronostieken aankomt. Of ik nu beter ga doen dan vorig seizoen? Het zou leuk zijn, maar het is allesbehalve gemakkelijk. Alles wordt nu beslist.” (lacht)

Speeldag 29 Hans Vanaken Voetbalkrant.com Genk-Club Brugge 2 1 Moeskroen-Standard X 1 Oostende-Lokeren 2 1 Zulte Waregem-Westerlo 1 1 Mechelen-Anderlecht 1 X Charleroi-Kortrijk 1 2 Waasland-Beveren-Gent X 1 STVV-Eupen 1 1

Jens Cools, Thomas Foket, Birger Verstraete en Michiel Jonckheere 6/8

Siebe Blondelle en Siebe Schrijvers 5/8

Benji De Ceulaer, Brecht Dejaegere, Zinho Gano, Pieter Gerkens, Timothy Derijck, Stef Peeters, David Hubert, Laurens Paulussen en ​Killian Overmeire 4/8

Bryan Heynen, Guus Hupperts, Guy Dufour, Nicolas Rommens, Mats Rits, Leandro Trossard, Tom De Sutter en Hendrik Van Crombrugge 3/8

Olivier Myny, Maxime Annys 2/8