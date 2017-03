Waarom stroper Vanden Borre wel geschikt zou zijn voor een functie als boswachter bij de Anderlechtse jeugd

Anthony Vanden Borre hoopt ooit terug te keren naar Anderlecht en bij de club willen ze hetzelfde. Een functie in de jeugdwerking lijkt voor hem weggelegd, wat door velen op hoongelach onthaald wordt gezien zijn verleden. Maar de grootste stropers worden de beste boswachters...

Vanden Borre die de jeugd het goede voorbeeld moet geven... Op het eerste gezicht klinkt het belachelijk, maar is dat wel zo? Nicolas Frutos, die vorig seizoen met Vanden Borre bij de beloften werkte, is ervan overtuigd dat de grillige voetballer een meerwaarde zou betekenen voor de jeugd van paars-wit.

Niet enkel kan hij hen behoeden voor de fouten die hij maakte, hij heeft ook een groot hart voor kinderen. De 29-jarige rechtsachter heeft momenteel al verschillende projecten lopen. En hij is de peter van het jeugdproject dat 'Madame Kiki', de vrouw van Roger Vanden Stock, uit de grond stampte. "En zelfs nu ik naar Congo vertrek, zal ik dat niet laten vallen", verzekerde Vanden Borre ons gisteren nog.

Frutos gelooft in de kwaliteiten van Vanden Borre als het op werken met jeugd aankomt.

Hoe contradictorisch het ook mag klinken: Vanden Borre heeft een goeie invloed op jeugdspelers en ze respecteren hem ook. Toen Andy Kawaya bijvoorbeeld helemaal wegdeemsterde en geen kansen meer kreeg bij de A-ploeg nam Vanden Borre hem onder zijn vleugels. Sprak op hem in, gaf hem raad en pepte hem op.

Toen Dodi Lukebakio in eenzelfde situatie verkeerde, ging Vanden Borre ook met hem praten. "Maak niet dezelfde fouten als ik", gaf hij de jongen mee. Lukebakio heeft immers wat dezelfde nonchalante houding als de 16-jarige Vanden Borre.

Voor veel jongeren was hij al een steun en toeverlaat.

En dan hebben we het nog niet gehad over zijn technisch en tactisch kunnen. Qua techniek, dat weet iedereen wel. Maar Vanden Borre is ook een jongen die tactisch meedenkt. Veel van zijn frustraties bij Anderlecht vloeiden voort uit het feit dat hij zag hoe het beter kon, maar niemand wilde luisteren.

We gaan er natuurlijk ook geen heilige van maken, maar Vanden Borre heeft ontegensprekelijk kwaliteiten om met jeugd te werken. Kijk naar Fred Dupré bij Gent. Vroeger ook geen lieverdje, maar altijd met het hart op de juiste plaats. Dupré doet tegenwoordig schitterend werk bij de beloften van AA Gent. Al zal Vanden Borre zelf wel het goeie voorbeeld moeten geven door bijvoorbeeld altijd op tijd te komen, wat wel een pijnpunt zou kunnen zijn.