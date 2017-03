Zulte Waregem over de top heen? "Maar hun campagne is al geslaagd"

door Johan Walckiers

Eddy Snelders vindt het knap wat Essevee gepresteerd heeft

'The best of the rest' kunnen we ze voorlopig noemen. Zulte Waregem zit in een dipje en heeft de twee koplopers moeten laten gaan. Maar mogen we nog iets verwachten van hen? "Een rol als scherprechter al zeker", meent Eddy Snelders.