Genk-Gent met het vliegtuig? Plannen vallen in het water

door Redactie



Dat Genk en Gent elkaar treffen in de Europa League bracht heel wat wilde plannen ter sprake. Zo wou het vaste reisbureau van de Limburgers een vliegtuig inleggen tussen Luik en Wevelgem. Maar dat idee mag intussen al de diepvries in.

Het reisbureau wou op 9 maart twee vluchten inleggen. Van milieuorganisaties kwam er veel tegenwind en nu blijkt ook dat er amper interesse voor bestaat. Er moesten zich minstens 40 supporters inschrijven, maar dat aantal werd niet gehaald.

Bij Greenpeace, dat meteen tegenkanting stuurde omwille van de vervuiling, is men opgelucht. "Dat toont hoe gek dit idee wel was", zegt klimaatexpert Joeri Thijs in Het Nieuwsblad.