Ex-speler Anderlecht ziet Ã©Ã©n groot verschil tussen Hasi en Weiler

Ex-speler Anderlecht ziet één groot verschil tussen Hasi en Weiler

door Redactie



RSC Anderlecht ruilde voor aanvang van het huidige seizoen Besnik Hasi in voor een nieuwe trainer: René Weiler. De Zwitserse oefenmeester liet een frisse wind door het Constant Vanden Stockstadion waaien en dat ziet ook Philippe Albert, ex-speler van paars-wit.

“Het is duidelijk dat Weiler goed werk heeft geleverd, na de zware kritiek die hij kreeg. Ik heb toen ook al gezegd we wat geduld moesten hebben, om hem toe te laten zijn stempel te drukken op het team, en dat heeft Weiler intussen wel gedaan”, zegt Albert in Sport/Voetbalmagazine.

Dendoncker & Tielemans

De gewezen international ziet een duidelijk verschil tussen Weiler en diens voorganger Besnik Hasi. “Je ziet duidelijk dat een aantal spelers nu een heel ander niveau haalt dan de voorbije twee jaren. Twee voorbeelden: Leander Dendoncker en Youri Tielemans.”

“Onder Besnik Hasi bleven te veel spelers in hun comfortzone hangen, ze waren te zeker van hun plaats, zelfs wanneer ze niet in vorm waren. Er was geen gezonde concurrentiestrijd meer. Weiler heeft meteen duidelijk gemaakt dat hij sommige dingen niet zou pikken", besluit Albert.