Anderlecht-icoon geeft toe: "Ik moet mijn mening over Weiler herzien"

Gille Van Binst was hard voor René Weiler eerder dit seizoen. Het icoon van paars-wit begreep niet hoe de Zwitser zo licht kon omgaan met de traditie en geschiedenis van de club. Maar de resultaten geven hem nu ongelijk.

Dit waren de woorden van Van Binst na de uitspraken van Weiler na de match tegen Waasland-Beveren: "Constant Vanden Stock draaide zich om in zijn graf. Bij hem had hij nu zijn C4 mogen gaan halen. Ik begin toch serieus te twijfelen. Na zijn sportieve beslissingen waar ik al grote ogen bij trok, nu dit. Ik denk dat hij de Belgische competitie gewoon absoluut niet kent."

Maar nu vijf maanden later is Van Binst niet te klein om zijn ongelijk toe te geven. "Pas op, het is nog niet allemaal schitterend, maar hij krijgt wel gelijk met zijn aanpak", aldus Van Binst bij Voetbalkrant.com. "Ik dacht dat Club Brugge sowieso kampioen ging spelen, maar ze moeten nu toch beginnen oppassen voor Anderlecht. Het wordt meer en meer een ploeg."

En daar heeft Weiler zijn verdienste aan. "Ik moet mijn mening toch bijstellen over hem. Ze zijn op de goeie moment in vorm. Dat heeft hij goed getimed. Club gaat het moeilijk krijgen. Of ze aan het Europees verhaal punten gaan verliezen? Hij speelt quasi elke keer met een andere ploeg. Dus dat heeft hij ook goed in de hand, maar het kan natuurlijk wel."