Daarom wordt PO2 het vagevuur voor AA Gent: "Als ik aan mijn spelers vraag 'Waar staat Union St. G. voor', dan staan ze te kijken"

Hein Vanhaezebrouck beseft het grote verschil tussen PO1 en PO2

AA Gent heeft een 6 op 6 nodig om zich nog te verzekeren van play-off 1. En dat is maar best ook, want play-off 2 mag voor een topclub als die van Hein Vanhaezebrouck het vagevuur genoemd worden.