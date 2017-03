Transfernieuws op het Kiel: Beerschot-Wilrijk breekt contracten van twee jonge spelers open

KFCO Beerschot-Wilrijk heeft vandaag de contracten van Alexander Maes en Jan Van den Bergh opengebroken. Beide spelers kwamen als relatieve onbekenden naar het Kiel, maar zijn intussen vaste waarden bij de leider in de hoogste amateurafdeling.

En of ze op het Kiel al bezig zijn met volgend seizoen. KFCO Beerschot-Wilrijk kondigde vandaag met veel trots aan dat de contracten van verdediger Jan Van den Bergh (22) en flankspeler Alexander Maes (24) werden opengebroken. Van den Bergh tekende bij voor twee seizoenen en blijft tot juni 2019 aan de club verbonden, Maes tekende voor één seizoen met optie op nog een extra jaar.

Jan Van den Bergh kwam deze zomer over van ex-tweedeklasser Heist. De jonge verdediger trok met getemperde verwachtingen naar de ambitieuze Antwerpse club, maar werd al snel een vaste waarde naast de ervaren Arjan Swinkels in het hart van de verdediging. Van den Bergh miste dit seizoen nog geen minuut. Alex Maes was vorig seizoen de vaste spits bij Cappellen, maar ontwikkelde zich eveneens snel in de ploeg van Marc Brys en wordt er dit jaar voornamelijk uitgespeeld als flankaanvaller.

