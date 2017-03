Preud'homme stelt zich vragen bij maandagvoetbal: "Het kan toch niet zijn dat de regels gedurende het seizoen veranderen?"

"De Pro League had dat twee jaar geleden ook maar voor ons moeten doen" - Michel Preud'homme Deel deze quote:

Al volgde er meteen nog een ‘maar’. “Maar… Ik vind dat zulke beslissingen in het begin van het seizoen en niet ergens halverwege moeten genomen worden. Anders had de Pro League dat twee jaar geleden ook voor ons moeten doen. Wij hebben dat probleem toen aangekaart, maar er is niets beslist.”

“Had de Pro League nu voor aanvang van het seizoen beslist dat er op maandagavond kon gespeeld worden na een match in de Europa League, oké, dan zou ik daar mee kunnen leven. Het is tenslotte in het voordeel van de Belgische ploegen die Europees spelen. Maar het kan toch niet zijn dat de regels gedurende het seizoen veranderen?”, vroeg Preud’homme zich luidop af.

"Structurele veranderingen", maar... Preud'homme vindt de play-offs tof

Bovendien ziet de trainer van Club Brugge nog problemen als er straks wedstrijden op maandagavond plaatsvinden. “Als de teams die Europees spelen op maandag in actie komen na hun heenmatch in de Europa League, dan hebben ze maar weinig tijd om de return (in dezelfde week van de maandagavondmatch op donderdag, nvdr.) voor te bereiden. Dus zoals Vincent (Mannaert, nvdr.) al aangaf: er moeten structurele veranderingen gebeuren.”

Besluiten deed Preud’homme met de glimlach. Want ondanks dat er door het systeem met play-offs problemen opduiken in onze competitie, staat hij te popelen om de spannendste weken van het seizoen aan te vatten. “Ik vind de play-offs tof. Ik vind het een leuke competitie", dolde de coach van blauw-zwart nog tot slot. Jawel, MPH heeft er zin in en wil Club maar wat graag naar een tweede landstitel op rij loodsen.