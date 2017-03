Bij KV Mechelen loopt er eentje met vertrouwen rond: "Ik heb Acheampong al op snelheid geklopt"

door Redactie



Voor KV Mechelen hangt er dit weekend veel af van de match tegen Anderlecht. De Kakkers hebben echter een grillig wapen in huis: Nicolas Verdier. En die zit niet om een straffe uitspraak verlegen.

De Franse spits is onberekenbaar: soms hele matchen niet te zien, soms dan weer die ene flits die een match beslist. Hij scoorde dit seizoen al 9 keer en paars-wit past beter op voor hem. "Ik plaats me in de categorie van het onverwachte... in de goeie zin van het woord", zegt hij in LDH. "Ik ben niet gevormd zoals iedereen. Ik speel veel op instinct."

Verdier is ook enorm snel en denkt zelfs te kunnen rivaliseren met... Fast Franky: "We moeten dat testen. Ik heb hem al eens op snelheid gepakt. Alles hangt af van wie als eerste vertrekt", meent Verdier.