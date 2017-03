Janssens geeft verklaring waar fans naar zoeken: "Spelers van niveau Karelis liggen niet voor het oprapen"

door Redactie



Patrick Janssens weet dat het bijzonder moeilijk zal worden om play-off 1 te halen. De algemeen directeur van Racing Genk zag zijn ploeg vorige week gedomineerd worden in Anderlecht, waar ze heel zwak voor de dag kwamen. En daar zijn redenen toe...

Genk kwam vooral in de laatste 20 meter iets te kort. "Eén ding geef ik toe: we zijn onvoldoende efficiënt en we missen kracht - het uitvallen van Karelis doet ons enorm veel pijn. Anderlecht heeft ons zondag overpowerd. Sommige jongens lieten zich wat intimideren in de duels", zegt hij in HLN.

Veel supporters wijzen ook naar de wintermercato, waar Janssens en De Condé genoeg tijd hadden om een vervanger voor de Griekse spits te gaan zoeken. "Spelers van het niveau van Karelis zijn niet voor het oprapen. We zijn twee transferperiodes bezig geweest om Karelis naar Genk te halen. Maar goed, onze play-off 1-kansen zijn niet groot, maar ’t is nog niet gedaan."