Ingecalculeerd dat Genk af en toe play-off 1 mist: "Je kan ook supporter van Lokeren of STVV zijn hÃ©"

Ingecalculeerd dat Genk af en toe play-off 1 mist: "Je kan ook supporter van Lokeren of STVV zijn hé"

door Redactie



Racing Genk heeft een traditie opgebouwd als topclub in België. Dan verwacht je dat zo'n ploeg zich elk seizoen met redelijk gemak kwalificeert voor play-off 1. Maar zo zit het niet in elkaar, legt Patrick Janssens uit.

Janssens verklaart zijn mening: "Als in België één club iets uitzonderlijks heeft gerealiseerd, is het wel Racing Genk. Want Anderlecht, Club Brugge en Standard: zij zijn er altijd al geweest, zij hebben altijd al een traditie en een achterban gehad. Maar déze club komt uit het niets, een fusie van twee liftploegen. Titels en bekers gewonnen, Champions League gespeeld... - in zó een geïsoleerde regio. Ongeëvenaard. Als jullie dan vinden dat ons project té extreem is, té technisch, té aanvallend, té jong...; het heeft tenminste smoel en is duidelijk afgelijnd.”

En daar vloeit uit voort dat Genk af en toe play-off 1 zal missen. "Zélfs op lange termijn. Wij moeten niet de illusie hebben om elk jaar te willen meedoen voor de titel. Onze ambities zijn duidelijk: elk seizoen play-off 1 halen", zegt hij in HLN. Maar of de fans daarmee akkoord gaan... “Je kunt ook supporter van Lokeren of Sint-Truiden zijn, hé.”