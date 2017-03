Anderlecht neemt (nog eens) alle twijfels weg: "We blijven de komende jaren waar we zitten"

door Redactie



Wel naar het Eurostadion, niet naar het Eurostadion... Op den duur zouden de fans van RSC Anderlecht het allemaal niet meer weten. De buurtweg werd geschrapt, maar paars-wit ziet het zelf niet meer zitten om naar Parking C te verhuizen.

Vorige week liet Anderlecht al weten dat het zich terugtrekt uit het project op Parking C aan de Heizel. Bij monde van zakelijk directeur Jo Van Biesbroeck bevestigde de Brusselse club dat nu nog eens.

Over

“De partners komen niet overeen, dus zullen we de komende jaren blijven waar we zitten. Voor Anderlecht is dit project over”, zegt Van Biesbroeck aan De Tijd. “We gaan de club niet voor dertig jaar onderbrengen in een stadion waar de partners niet met elkaar overeenkomen.”

“Dat zou het slechtste scenario zijn dat je kunt inbeelden. Een plan-B ligt niet meteen voor het rapen. De kans is dus groot dat we de komende jaren zullen blijven waar we zitten.”