Sporting Lokeren heeft belangrijke verandering in petto richting volgend seizoen en daar zullen de fans maar wat blij mee zijn

door Redactie



De nacompetities moeten nog beginnen, maar toch zijn de Belgische eersteklassers al volop met volgend seizoen bezig. Ook Sporting Lokeren doet dat, met een opvallende verandering.

Lokeren zal namelijk weer met een wit shirt, zwarte broek en gele kousen spelen zoals vroeger. "De fans van het eerste uur waren al langer vragende partij", klinkt het op de webstek van de Waaslanders.

"Naast het herinvoeren van ons traditionele logo, werd ook gevraagd om de spelers te laten opdraven in de traditionele clubkleuren. Aan die vraag werd nu gevolg gegeven. Na een informatieronde bij sportieve staf en medewerkers besloot voorzitter Lambrecht die traditionele clubkleuren weer in te voeren.

Concreet betekent dit dat alle thuiswedstrijden en in de mate van het mogelijke ook de uitwedstrijden, de spelers van Sporting zullen aantreden in witte shirt, zwarte broek en gele kousen. De uitrusting waarmee onder andere ook huidig trainer Runar Kristinsson het meest te bewonderen was.