't Is nog steeds niet gebeurd... De ploeg van Erik Van Looy gaat ook dit jaar de titel niet pakken: "We zijn zelden voltallig"

door Redactie



't Is nog steeds niet gebeurd... Ploeg van Erik Van Looy gaat ook dit jaar de titel niet pakken: "We zijn zelden voltallig"

Foto: © photonews

Als er nog iets is dat regisseur en presentator Erik Van Looy wil realiseren, dan is het eens kampioen spelen in het voetbal. Van Looy haalde de voorbije jaren heel wat bekende ex-spelers naar zijn ploeg SK Muggenberg, maar een titel zit er ook dit seizoen niet in.