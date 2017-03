Hilarisch: deze twitterconversatie tussen Thomas Meunier, PSG en club die hem wou verleiden moet u gelezen hebben

PSG postte het filmpje op Twitter en Charmois reageerde met de vraag: "Wanneer loopt zijn contract af", met ook een bijbehorende wenkende vrouw. Een grapje natuurlijk, maar hij ligt toch goed in de markt, de Belgische rechtsachter. Meunier reageerde dat hij wel nog wat van Parijs wil genieten.

Maar daar liet Charmois het niet bij en ze kennen Meunier blijkbaar goed, want ze stelden voor om een kunstmuseum te bouwen. Waarop Meunier nogmaals reageerde met: "Ik kan nergens beter zijn dan hier."

PSG volgde de conversatie met interesse en reageerde ook nog met een grappig filmpje.

@ThomMills @PSG_inside Et si on investit dans un musée d'œuvres d'art et tout et tout ? pic.twitter.com/sBI4Og0PLO