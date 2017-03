Bij Genk droomt er eentje van het WK in Rusland: "Ik weet dat Martinez me volgt"

De spanning begint nu al te stijgen naar aanloop van het WK in Rusland. Veel spelers zijn zo goed als zeker van hun plaatsje in de kern van Roberto Martinez. Maar voor de weinige vacante posities dromen er veel. Ook Timothy Castagne...

Castagne zal de bondscoach wel moeten overtuigen. "Het objectief is om in de groep van de Rode Duivels te zitten voor het WK 2018", aldus Timothy Castagne bij Le Grand Debrief. "Het zal moeilijk worden, maar je weet maar nooit."

De positie van rechtsachter is immers niet zo sterkbezet. Thomas Meunier is natuurlijk zeker, maar daarna komen we al uit bij Toby Alderweireld, die de bondscoach waarschijnlijk centraal zal nodig hebben. "Nee, ik heb nog geen contact gehad met de bondscoach. Maar ik weet wel dat ze van heel dichtbij de prestaties van alle rechtsachters volgen. Het zou een droom zijn, een hele eer voor mij. Ik droom er al van sinds ik als klein kind met mijn eerste bal speelde."