Jan Van den Bergh tekent voor twee seizoenen bij op het Kiel: "Niet lang over moeten nadenken"

Jan Van den Bergh miste dit seizoen nog geen minuut bij KFCO Beerschot-Wilrijk. De 22-jarige verdediger zag zijn opmerkelijke progressie beloond worden met een contractverlenging van twee jaar.

"Natuurlijk ben ik blij met het vertrouwen van de club", zegt Jan Van den Bergh aan de verzamelde pers. "Ik was hier zonder al te grote verwachtingen naar toe gekomen, met al die grote namen in de kern. In het begin was het aftasten en zoeken naar welke rol ik in de groep zou kunnen vervullen."

Al snel werd Van den Bergh een vaste waarde centraal in de verdediging. Naast de ervaren Arjan Swinkels. "In het begin was het wat imponerend, hoor. Maar uiteindelijk zijn die 'grote namen' ook gewoon toffe gasten. Zeker Arjan. Hij heeft me al veel geleerd qua positiespel en coaching."

Wederzijds respect

Volgend jaar speelt Van den Bergh met Beerschot-Wilrijk hoogstwaarschijnlijk een niveautje hoger. "We moeten nog in de voorwaardelijke wijs spreken, maar ik volg de 1B-reeks wel op televisie. Lierse, Antwerp, .. Dat zijn toch ploegen die op een hoog niveau spelen. Maar ik heb het gevoel dat onze club klaar is voor de volgende stap."

Van den Bergh belandde via de jeugdopleiding van Westerlo en tweedeklasser Heist bij Beerschot-Wilrijk. Waar liggen de limieten van de 22-jarige verdediger? "Ik wil altijd beter worden, maar ik ben ook realistisch. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Ik heb alvast niet lang moeten nadenken om hier bij te tekenen. Het wederzijdse respect is enorm groot. Ik geloof rotsvast in deze ploeg, ik ben titularis, we hebben fantastische supporters. Nee, ik wou écht niet weg", besluit Van den Bergh.

Zijn manager Kristof Vandersmissen treedt de jonge verdediger bij. "Er waren andere clubs geïnteresseerd, maar er was écht geen reden om te vertrekken. Het feit dat Beerschot-Wilrijk vorig seizoen geld op tafel heeft gelegd om hem weg te plukken bij Heist, zegt eigenlijk al voldoende. Deze club heeft veel vertrouwen in Jan en hij heeft dat vertrouwen dit seizoen kracht bijgezet."