Genk-coach Stuivenberg vreest tegenstander van vanavond: "Dat is het verschil tussen onze ploeg en die van Club"

door Redactie



KRC Genk staat andermaal voor een belangrijk weekend met het oog op play-off 1. De Limburgers krijgen leider Club Brugge op bezoek en moeten eigenlijk winnen om hun kansen op de top-6 gaaf te houden.

Racing Genk staat met nog twee duels in de reguliere competitie voor de boeg pas achtste op drie punten van nummer zes Charleroi. Maar coach Albert Stuivenberg weet dat het vanavond tegen Club Brugge niet gemakkelijk wordt. "Toen Club Brugge nog in de Champions League zat, presteerde het wisselvallig. Nu is het veel constanter. Logisch. Zij komen elke wedstrijd weer uitgerust aan de start en lopen minder kans op blessures", zegt de Nederlandse Genk-coach in Het Belang van Limburg.

"Het is onder meer daarom dat zij in het voordeel zijn in de titelstrijd, Anderlecht zit nog in de Europa League", aldus Stuivenberg, die de efficiënte van blauw-zwart vreest. "Dat is het verschil tussen ons en Club Brugge. Die ploeg is in vorm en scoort vlot. Toch reken ik erop dat we achteraf kunnen terugblikken op een geslaagde wedstrijd."