"Er zijn ploegen in eerste klasse die jaloers zijn op de kern van Antwerp"

Antwerp kan in de barragematchen tegen Roeselare opnieuw in eerste klasse spelen, en daar zouden ze niet misstaan, vindt Alex Czerniatynski. Hij was in zijn tijd als speler zelf een publiekslieveling bij Antwerp.

Czerniatynski speelde zelf nog voor Antwerp en is serieus onder de indruk van de huidige kern. "Ongelooflijk wat een ploeg ze hebben. De laatste weken waren ze echt goed en dan was Vleminckx nog gekwetst, zat Colpaert niet in de kern, Biset op de bank... Luxeproblemen, hé. Er zijn ploegen in eerste klasse die jaloers zijn op de kern van Antwerp," zei Czerniatynski in Het Nieuwsblad.

Alleen is de afwerking van die sterke kern nog een pijnpunt. "Roeselare heeft het moeilijk gehad in de tweede periode. Maar het probleem is dat Antwerp zo moeizaam scoort. Als ze zondag scoren aan 65 procent kunnen ze met 2-0 of 3-0 naar de terugmatch en ben je op je gemak." The Great Old weet dus wat te doen zondag.