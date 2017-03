"Schande dat wij nu nog die finale moeten spelen, met die ploeg van Antwerp"

Antwerp en Roeselare maken de komende week onder elkaar uit wie naar eerste nationale A mag gaan. Al had die finale er nooit mogen komen als het van enkele coryfeeën afhangt.

"Als je alle kernen naast elkaar legt, is het een schande dat wij nu nog die finale moeten spelen", aldus Patrick Goots in Het Nieuwsblad. "Er is eigenlijk maar 1 conclusie, want deze groep kost enorm veel."

"Vanderbiest en Bico hebben het heel slecht gedaan, zo gingook die eerste periodetitel verloren. En dat had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Een finale had er niet mogen komen, want Antwerp had die twee periodes moeten winnen."

In de dubbele finale tegen Roeselare dan maar het afmaken? Het antwoord op die vraag krijgen we de komende acht dagen met het dubbele duel. Zondag in Antwerp, een week later op Schiervelde.