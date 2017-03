ARB Hamme pakt revanche tegen La Hestre met verschroeiende 3-12

Vrijdagavond speelde ARB Hamme in het zaalvoetbal tegen La Hestre. De heenwedstrijd werd verrassend genoeg 5-5, dus de mannen van Hamme zinden op revanche.

En of ze revanche namen. Onmiddellijk na de aftrap scoorde Soufian El Fakiri al de 0-1 met een verschroeiend schot. Vandaar was Hamme niet te stoppen. De ruststand was maar liefst 1-8, met goals van El Fakiri (3) – El Hammouchi (2), Gajanovic (2) en El Hafid.

Het werd hetzelfde spelbeeld in de tweede helft, met een dominant Hamme en La Hestre dat achter de feiten moest aanlopen. Met doelpunten van El Moussaoui, El Fakiri, Belhaj en El Moussaoui, stond er een knotsgekke 3-12 score op het scorebord.

Hamme heeft vertrouwen getankt voor het zeer belangrijke en moeilijke drieluik van de komende weken met toppers tegen Hoboken, Limal (beker) en Bornem-Puurs. (Verslag met dank aan Kris De Bondt)