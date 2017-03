Barça haalt weer alles uit de kast tege machteloos Celta Vigo, PSG is gewaarschuwd

Barcelona keerde deze week terug naar zijn gewoonlijke vorm met een klinkende 6-1 overwinning tegen Gijon. Konden de mannen van -nu nog- Luis Enrique dat kunstje nog eens opnieuw tonen tegen Celta Vigo?

Al vanaf de eerste minuut werd Celta Vigo naar de keel gegrepen. Wie anders dan Messi maakte het eerste doelpunt, een zeer sterke Neymar verdubbelde de score nog voor de rust. In de tweede helft had Barcelona amper zeven minuten nodig om drie keer te scoren. De goals kwamen van Rakitic, Umtiti en Messi met z'n tweede van de avond. Als ze dit volgende week overdoen tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, is het mirakel een feit.

Vooral de eerste twee doelpunten waren van prachtige makelij:

1-0! A beautiful finish by Lionel Messi who wants the fans to give him a call! 👌☎️ #FCBCelta pic.twitter.com/MUqlDkw622 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

2-0! Neymar chips the ball over the goalkeeper with a brilliant touch! 💫 #FCBCelta pic.twitter.com/ag2WIZQZGL — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

Overzicht van de volledige speeldag in de Spaanse La Liga: