Beerschot-Wilrijk tevreden met dubbele contractverlenging: "Willen beide spelers absoluut niet kwijt"

KFCO Beerschot-Wilrijk kondigde gisteren de contractverlengingen van Jan Van den Bergh en Alexander Maes aan. Beide youngsters braken hun contract open en verbinden zich zo voor langere tijd aan de club.

Het was geen geheim dat beide spelers interesse genoten van ploegen uit 1B en zelfs 1A. KFCO Beerschot-Wilrijk speelde dus kort op de bal met de 22-jarige Van den Bergh en de 24-jarige Maes. "We zijn met beide spelers onmiddellijk rond de tafel gaan zitten want we willen ze absoluut niet kwijt. Ze toonden zich akkoord om hun huidige verbintenis open te breken en hun verblijf op het Kiel te verlengen", zegt sportief manager Frank Staes.

"Dat stemt ons tevreden. Het gaat hier namelijk om twee jonge talenten die zich dit seizoen snel hebben geïntegreerd en hun waarde voor de club al meermaals hebben getoond. En niet onbelangrijk: ze geloven in ons project. Deze vernieuwde contracten passen in alle scenario's die voor Beerschot-Wilrijk op tafel liggen, maar de bedoeling is om met deze jongens door te groeien naar 1A", aldus Staes.

Boulaouali

Van den Bergh tekende voor twee seizoenen bij, Maes voor één seizoen met een optie op een tweede. Ook Youssef Boulaouali kwam in aanmerking voor een gelijkaardige contractverlenging, maar door zijn zware blessure wacht het bestuur nog even af met het openbreken van zijn contract. De 22-jarige Marokkaanse Spanjaard was goed op dreef in zijn eerste seizoen op het Kiel tot hij half november de voorste kruisband en de mediale band van zijn knie scheurde. Zijn seizoen zat er meteen op.