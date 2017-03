Ervaren Bjorn Vleminckx die zondag als joker dient maakte al veel mee, maar... "In het slotkwartier kon ik het niet meer houden"

door Redactie



Royal Antwerp FC maakt zich op voor de promotiefinale. De oudste club van het land krijgt Roeselare eerst thuis over de vloer, en pakt met Bjorn Vleminckx uit met een joker.

Maandag speelde Vleminckx voor het eerst na zijn knieblessure een uur met de beloften. En dus kan Wim De Decker rekenen op de Witte van Puurs. "Ik kan me schikken in een rol als joker", aldus de aanvaller in Het Laatste Nieuws. "Dit soort wedstrijden, daar doe je het gewoon voor."

Vorige zondag was ook bij Vleminckx de spanning te snijden. "Ik zat met mijn familie boven in de business seats, maar in het slotkwartier kon ik het niet meer houden. Ik ging achter de wisselspelers postvatten met de telefoon in de hand om de gebeurtenissen in Lier te kunnen volgen. Als je ziet hoe heel die bank meeleeft, dat zegt alles."